Giorgia Meloni, leader politica italiana, si trova sotto i riflettori in vista delle elezioni del 2027. Al momento, non ci sono previsioni certe sul suo futuro politico, e il suo percorso resta incerto. La scena politica italiana si muove con dinamiche che cambiano rapidamente, senza che si possa prevedere con precisione l’esito finale di questa fase.

Nessuno si azzarda a fare previsioni precise sullo stato di salute politica di Giorgia Meloni al momento delle elezioni 2027. Se si volesse effettuare un check-up oggi, un medico assennato direbbe almeno di aspettare il referendum del 22-23 marzo, magari anche il voto in Ungheria e comunque di ripassare dopo novembre, con la verifica elettorale dell’amico Donald Trump. Il legame che sta diventando un po’ tossico con l’inquilino della Casa Bianca è infatti sempre più un simul stabunt che rischia il simul cadent. La crescente impopolarità del tycoon anche tra i sovranisti è un rischio oggettivo. Sta di fatto che solo pochi mesi fa il vento soffiava forte nelle vele di Giorgia, oggi emergono incertezze. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni come l’Inter, se perde è soprattutto per colpa sua

