La tensione nello Stretto di Hormuz si mantiene alta, con scambi di accuse e minacce tra le parti coinvolte. L’operazione denominata Project Freedom, avviata dall’amministrazione statunitense, ha riacceso le tensioni nella regione, aumentando l’allerta tra i paesi limitrofi. Nonostante le dichiarazioni di minimizzazione da parte di alcuni rappresentanti, la situazione rimane delicata e il fragile cessate il fuoco, in vigore da circa un mese, sembra in bilico.

La battaglia di Hormuz continua. Fra minacce e accuse, l’operazione Project Freedom lanciata da Donald Trump ha riacceso la tensione nello Stretto, fatto salire l’allerta in tutto il Medio Oriente e messo a rischio il fragile cessate il fuoco in vigore da quattro settimane. Sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dell’importante crocevia e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. “L’Iran sarà spazzato via dalla faccia delle Terra” se attacca le navi americane impegnate in Project Freedom”, ha tuonato il presidente americano. “Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Bombe su Hormuz? Solo scaramucce”. Tregua in bilico ma Trump minimizza

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