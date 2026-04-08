Il Libano è stato colpito da numerosi raid aerei che hanno causato danni a edifici e generato colonne di fumo in diverse zone. La situazione sul terreno è tesa e si susseguono richieste di cessate il fuoco. Nel frattempo, le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con quest'ultimo che ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione, minimizzando gli scontri in corso.

Quelcessate il fuoco finalmente raggiunto tra Iran e Stati Uniti, seppure fragile e limitato, doveva prevedere la stessa tregua anche per Libano e Israele. Ma il nodo piuttosto che sciogliersi, si è stretto ancor più, con una nuova ondata di attacchi dello Stato ebraico su Beirut. Cento raid in soli dieci minuti, investendo simultaneamente diversi quartieri della capitale libanese, dal centro del lungomare fino alla periferia sud. Le esplosioni hanno riecheggiato proprio a poche ore dalla tregua raggiunta tra Washington e Teheran, interessando diverse aree densamente popolate, provocando panico, terrore e paura tra i residenti. I raid più... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano travolto da raid Israele, tregua a rischio: Trump minimizza ma l’Iran richiude Hormuz

«Hormuz è chiuso», la risposta di Teheran ai raid di Israele in Libano dopo la tregua con Trump. Su Beirut 160 bombe: «È strage di civili» – La direttaSubito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a...

Trump: "Perdita di tempo inviare truppe di terra in Iran". Nuovi raid di Israele in Libano. Traffico navale quasi azzerato: lo stretto di Hormuz è zona di guerraTrump esclude di inviare truppe di terra in Iran, definendola una "perdita di tempo".

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Temi più discussi: Il premier del Libano denuncia 'la strage di civili' in raid Israele; Unifil: raid in Libano vicino, rischio rappresaglie; Media, almeno 9 morti in nuovi raid israeliani in Libano; Raid nel sud del Libano, i soccorritori sul luogo dell'attacco.

Beirut travolta da massicci raid israeliani, centinaia di vittimeRaid simultanei su Beirut e altre zone del Libano con morti e feriti; le Forze israeliane dichiarano 160 bombe in dieci minuti ... laregione.ch

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. ilmattino.it

Il Libano sull’orlo del collasso Il Libano si trova oggi in una fase estremamente critica, travolto da una nuova escalation tra Israele e Hezbollah che si inserisce in un contesto regionale già segnato da forti tensioni. #OpinioJuris #Libano - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Tajani: 'Colpito dall'Idf un mezzo italiano Unifil in Libano. Nessun ferito, chiederemo chiarimenti'. #ANSA x.com