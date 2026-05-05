Bolzano il sindaco Corrarati sfida i giovani giornalisti della Fermi

Durante un podcast organizzato dagli studenti di una scuola di Bolzano, il sindaco è stato intervistato su vari temi legati alla città e alle prospettive future. I giovani giornalisti hanno posto domande riguardo alle opportunità di studio e alle sfide per i giovani nel contesto locale. Il sindaco ha risposto alle incertezze degli studenti, offrendo chiarimenti sulle iniziative attuate dall’amministrazione e sulle possibilità di crescita offerte dall’ambiente urbano.

? Cosa scoprirai Cosa ha chiesto la redazione scolastica al sindaco durante il podcast?. Come ha risposto Corrarati alle incertezze degli studenti sul futuro accademico?. Quali segreti della storia comunale hanno rivelato gli uffici del municipio?. Perché questo incontro tra generazioni può cambiare il giornalismo digitale locale?.? In Breve Dirigente Cristina Crepaldi e docenti Lauria e Bocceda guidano la redazione scolastica.. Progetto RadioRagazziFermi nato nel 2023 per formare studenti al giornalismo digitale.. Incontro con Marco Galateo, vicepresidente della Giunta provinciale, integrato nel percorso.. Gli studenti di Oltrisarco hanno visitato l'ufficio del sindaco e la sala consiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, il sindaco Corrarati sfida i giovani giornalisti della Fermi Notizie correlate Premio Sassoli: il Parlamento Europeo premia i giovani giornalistiL’impegno per la tutela del giornalismo di qualità e il legame tra le radici locali e le istituzioni europee trovano una nuova espressione con... Dalla Calabria al Senato: il trionfo dei giovani giornalisti? Cosa sapere I redattori dell'IC di San Marco Argentano ricevono un premio nazionale al Senato il 13 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Sindaco Corrarati ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia; Bolzano, gli alunni della Fermi intervistano il sindaco Corrarati; Bolzano, il sindaco Corrarati aggredito in municipio: in arrivo nuove misure di sicurezza; Nuovo terremoto in consiglio comunale a Bolzano: Dragogna abbandona il Team K e passa dall'opposizione con il sindaco Corrarati. Bolzano, gli alunni della Fermi intervistano il sindaco CorraratiLa redazione scolastica di Oltrisarco è stata ricevuta nella sala di Giunta per un podcast dedicato alla vita pubblica cittadina. L’incontro è diventato anche una lezione di educazione civica tra doma ... altoadige.it Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingressoAll'improvviso Corrarati raggiunto al primo piano da un uomo che lo ha affrontato con violenza. A breve regole più severe per recarsi negli uffici ... altoadige.it Pubblicato a fine aprile il decreto della Provincia di Bolzano per l'assegnazione degli incarichi per la nuova figura che dovrebbe affiancarsi al medico di medicina generale. Oltre 200 i posti da ricoprire #ioseguoTgr @TgrRai x.com Un nuovo studio a cura dell’Università di Trento e Bolzano mette in luce la possibile complementarietà tra greenwashing e investimenti green. Ma ci sono delle soluzioni. Ne abbiamo parlato con Federico Boffa, coautore della ricerca. “Si può sperimentare a p - facebook.com facebook