Il difensore potrebbe tornare a giocare con il suo club dopo aver concluso il periodo di assenza. La possibilità di rivederlo in campo con la maglia del Como è sempre più concreta. La decisione sul suo ritorno dipende dagli ultimi esami e dalla disponibilità del giocatore. Nei prossimi giorni si saprà se sarà inserito nella rosa per le prossime partite ufficiali.

Il ritorno di Giovanni Di Lorenzo si avvicina davvero. Dopo settimane di lavoro lontano dal campo, il capitano del Napoli può tornare a disposizione già per la trasferta di sabato contro il Como. È questa l’indicazione che arriva da Corriere dello Sport. Il recupero è ormai nella fase conclusiva. Di Lorenzo è fuori dalla fine di gennaio, quando si era fermato per un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Durante questo periodo ha dovuto gestire anche un intervento al piede per un problema che si trascinava da tempo. L’assenza è stata lunga e pesante, con undici partite di campionato saltate. Adesso però il peggio sembra superato e il suo nome può rientrare già nella lista dei convocati per il prossimo impegno.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo verso il rientro: può tornare col Como

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