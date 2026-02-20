Napoli De Bruyne verso il rientro | può tornare a metà marzo

Da napolissimo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne sta per tornare in campo dopo quasi cinque mesi di stop. Il motivo è l’infortunio al bicipite femorale destro subito il 25 ottobre, che ha impedito al centrocampista di giocare con il suo club. Il recupero procede bene e il giocatore dovrebbe tornare a disposizione già a metà marzo. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel prossimo impegno di campionato della squadra partenopea.

IL PIANO DI RECUPERO. Il lungo calvario di Kevin De Bruyne è giunto alle battute finali. Fermo dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, il fuoriclasse belga è atteso domenica a Napoli. Da lunedì inizierà un protocollo di lavoro differenziato a Castel Volturno: secondo la tabella di marcia stilata dallo staff medico, serviranno circa 10 giorni per il rientro in gruppo. L’obiettivo di Antonio Conte è averlo a disposizione per la metà di marzo, fissando il rientro ufficiale in una di queste due gare cruciali per la corsa Champions: Napoli-Lecce (15 marzo) o Cagliari-Napoli (22 marzo).🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli de bruyne verso il rientro pu242 tornare a met224 marzo
© Napolissimo.it - Napoli, De Bruyne verso il rientro: può tornare a metà marzo

Leggi anche: De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo

Leggi anche: De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzo

Perché DE BRUYNE non serve più al Napoli (e deve giocare un altro)

Video Perché DE BRUYNE non serve più al Napoli (e deve giocare un altro)
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia; Champions, la spinta di Conte verso Bergamo; Napoli, De Bruyne rivede la luce: domenica il rientro in città, nel mirino c’è il Mondiale 2026.

napoli de bruyne versoDe Bruyne, c'è una data da cerchiare in rosso sul calendarioKevin De Bruyne si prepara a riabbracciare Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino racconta del ritorno in città del centrocampista classe 1991, pronto a rimettere piede nel ... tuttonapoli.net

napoli de bruyne versoNapoli, De Bruyne torna in città: vicino il rientro di AnguissaÈ il giorno di Kevin De Bruyne. Anzi, sono questi i giorni di Kevin De Bruyne: il belga metterà piede a Napoli in queste ore con un volo che lo riporterà a casa ... ilmattino.it