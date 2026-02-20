Napoli De Bruyne verso il rientro | può tornare a metà marzo

Kevin De Bruyne sta per tornare in campo dopo quasi cinque mesi di stop. Il motivo è l’infortunio al bicipite femorale destro subito il 25 ottobre, che ha impedito al centrocampista di giocare con il suo club. Il recupero procede bene e il giocatore dovrebbe tornare a disposizione già a metà marzo. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel prossimo impegno di campionato della squadra partenopea.

IL PIANO DI RECUPERO. Il lungo calvario di Kevin De Bruyne è giunto alle battute finali. Fermo dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, il fuoriclasse belga è atteso domenica a Napoli. Da lunedì inizierà un protocollo di lavoro differenziato a Castel Volturno: secondo la tabella di marcia stilata dallo staff medico, serviranno circa 10 giorni per il rientro in gruppo. L'obiettivo di Antonio Conte è averlo a disposizione per la metà di marzo, fissando il rientro ufficiale in una di queste due gare cruciali per la corsa Champions: Napoli-Lecce (15 marzo) o Cagliari-Napoli (22 marzo).