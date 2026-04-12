Patrioti non potendo vietare la manifestazione ora il Pd chiede il voto politico

Il 18 aprile si svolgerà una manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano. Il Partito democratico, attraverso la presidente del Consiglio comunale, ha chiesto alle autorità di annullare l’evento, ma senza successo. La richiesta è arrivata dopo che non è stato possibile vietare la manifestazione stessa. La decisione finale è stata lasciata alle autorità competenti, che non hanno preso provvedimenti per bloccare l’appuntamento.

Il 18 aprile la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano ci sarà. Il Partito democratico a Palazzo Marino, tramite la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha provato a esortare Prefettura e Questura ad annullare l’evento, senza esito. Lo stesso sindaco, Beppe Sala, ha ammesso che non ci sono elementi per vietarla ma, nonostante questo, Buscemi insiste e non ha intenzione di ritirare l’ordine del giorno, che arriverà regolarmente in Aula domani. “Ho depositato un nuovo testo per il consiglio di lunedì in cui prendo atto del fatto che il sindaco ha sentito il prefetto e il questore, che hanno confermato...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Patrioti, non potendo vietare la manifestazione ora il Pd chiede il voto politico Cerreto Sannita, il PD commenta il voto: “Vince il No, segnale politico chiaro”“Anche a Cerreto c’è stata una bella vittoria del “NO” al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: 84 voti di differenza a favore... Leggi anche: Antisemitismo, il centrodestra ammorbidisce il testo ma il Pd chiede di rimandare il voto in aula: «Prima la riforma della Rai»