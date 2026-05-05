Bologna maxi colpo alla droga | 221 chili sequestrati e 41 arresti

Nel corso di un'operazione condotta in città, le forze dell'ordine hanno sequestrato 221 chili di sostanze stupefacenti e arrestato 41 persone. I controlli si sono concentrati principalmente nelle zone di maggiore traffico, dove sono state effettuate numerose perquisizioni e controlli a tappeto. Per allontanare i soggetti ritenuti pericolosi, sono state adottate misure di sorveglianza e prevenzione mirate, con l'obiettivo di interrompere le attività illecite.

? Cosa scoprirai Dove si concentravano i controlli per colpire lo spaccio?. Quali misure hanno usato per allontanare i soggetti pericolosi?. Come sono stati gestiti i locali pubblici durante le ispezioni?. Perché sono stati emessi così tanti decreti di espulsione?.? In Breve 22 fogli di via e 8 ammonimenti per allontanare soggetti pericolosi dai quartieri.. 27 stranieri irregolari accompagnati ai centri di rimpatrio e 54 decreti di espulsione.. Controlli in via Amendola, Parco della Montagnola e zona Stazione Centrale di Bologna.. 7 verifiche su esercizi pubblici e ispezioni su 8 apparecchi VLT con vincita denaro.. La polizia di Stato ha sequestrato 200 chili di cannabis e 21 chili di cocaina a Bologna nel mese di aprile, registrando inoltre 41 arresti e 3 fermi durante i controlli sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, maxi colpo alla droga: 221 chili sequestrati e 41 arresti Notizie correlate Maxi stretta della polizia: 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un meseLa polizia alza il livello dei controlli a Bologna e chiude il mese di aprile con un bilancio che conferma una pressione costante contro spaccio,... Messina, maxi colpo alla droga: 12 chili sequestrati a Fondo Fucile? Cosa sapere Le Volanti sequestrano 12 chili di droga e arrestano un uomo a Fondo Fucile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Travolto mentre va al bar a piedi: muore sul colpo, l’auto finisce nei campi; Cronaca. Cripto-truffa Voltaiko: maxi sequestro da 7,5 milioni di dollari tra Bologna e la provincia di Rimini; Maxi truffa green | 7,5 milioni di crypto bloccati a Bologna. Diretta/ Bologna Verona (risultato finale 1-2): colpo a sorpresa del team ospite (8 marzo 2026)Il Bologna inizia attacando, ma il primo tiro pericoloso del math è del Verona con Gift Orban: pallone che si spegne sul fondo. Poi, però, entra in gioco con Castro che sfiora il gol con un tiro a ... ilsussidiario.net Il Bologna pensa al doppio colpo dalla Juventus, operazione a sorpresa | CMBologna e Juventus potrebbero concludere una nuova doppia operazione di mercato dopo quelle invernali che hanno visto Joao Mario passare in prestito secco ai rossoblu e Holm alla Juventus in prestito ... calciomercato.it #Musica, da #Bologna parte la mobilitazione dei musicisti contro #Spotify e le altre piattaforme che 'rapinano' la musica. L'obiettivo "Un equo compenso dallo streaming". x.com Bologna. Bastasse un libro per aprire una discussione e far capire cosa ci giochiamo, questo “Un sistema sanitario in bilico” di Francesco Taroni sarebbe da candidare subito. Per aprire una discussione bisogna dire cose chiare e anche disturbare qualcuno. I - facebook.com facebook