A Messina, le forze dell'ordine hanno sequestrato 12 chili di droga durante un'operazione a Fondo Fucile. Un uomo è stato arrestato sul posto. L'intervento ha riguardato un punto di stoccaggio e distribuzione per lo spaccio nella zona. L'operazione è stata condotta dalle volanti delle forze di polizia, che hanno individuato e fermato il soggetto coinvolto.

? Cosa sapere Le Volanti sequestrano 12 chili di droga e arrestano un uomo a Fondo Fucile.. L'operazione a Messina colpisce un punto di stoccaggio e distribuzione per lo spaccio locale.. Dodici chili di stupefacenti sono stati sottratti al mercato illegale a Fondo Fucile, dove un uomo è stato arrestato dalle Volanti durante un controllo del territorio nella zona sud di Messina. L’operazione, che ha colpito duramente le reti di spaccio locali, è scaturita da una serie di attività di monitoraggio mirate proprio in quel tessuto urbano dove la presenza della droga sta cercando di radicarsi con forza. Durante le perquisizioni effettuate dagli agenti, il ritrovamento delle sostanze ha permesso di colpire un punto di distribuzione, portando alla successiva condotta dell’individuo identificato presso gli uffici della Questura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, maxi colpo alla droga: 12 chili sequestrati a Fondo Fucile

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