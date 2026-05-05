Un uomo è stato arrestato a Bologna dopo aver messo a segno una rapina con un taser. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore ha coperto il volto con della plastica durante il colpo. La polizia è riuscita a identificarlo grazie ad alcuni indizi raccolti sul luogo dell’episodio e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato fermato poco dopo l’evento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il rapinatore a nascondere il volto con la plastica?. Quali indizi hanno permesso alla polizia di individuare l'uomo?. Perché il sospettato ha scelto proprio quella farmacia come bersaglio?. Cosa rischia ora l'uomo dopo l'arresto della Squadra Mobile?.? In Breve Rapina avvenuta il 13 marzo in via della Battaglia con uso di taser.. Perquisizione domestica effettuata il 14 marzo con ritrovamento abiti compatibili.. Sospettato di 51 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio.. Indagini della Squadra Mobile focalizzate su filmati di videosorveglianza del locale.. La Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 51 anni residente a Bologna, originario di Palermo, accusato di aver rapinato una farmacia in via della Battaglia lo scorso 13 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, arrestato rapinatore con il taser: preso dopo il colpo

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