Le forze dell’ordine hanno arrestato martedì 14 aprile un uomo di 30 anni, proveniente dall’Egitto, ritenuto responsabile di una rapina commessa nell’agosto del 2025 presso l’area della stazione storica di Reggio Emilia. L’arresto è avvenuto in via Gorizia, dopo un’attività di indagine coordinata dagli investigatori. La persona è stata portata in carcere e dovrà rispondere delle accuse di rapina.

Le forze dell’ordine hanno condotto martedì 14 aprile l’arresto di un uomo di 30 anni, originario dell’Egitto, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nell’agosto del 2025 presso l’area della stazione storica di Reggio Emilia. Il sospettato, che possiede già precedenti per crimini contro il patrimonio, è stato individuato durante un controllo effettuato dalla polizia in un locale commerciale situato in via Gorizia. L’iter giudiziario e il fermo nelle zone centrali. Il provvedimento che ha portato alla detenzione del trentenne è stato disposto dal Tribunale del Riesame di Bologna, il quale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: arrestato il rapinatore della stazione, preso in via Gorizia

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