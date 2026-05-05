Oggi il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha toccato i 0,145 euro per kilowattora, con una scadenza fissata al 5 maggio 2026. Il valore del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia all’ingrosso, ha continuato la tendenza al rialzo, segnando così un aumento rispetto ai giorni precedenti. La variazione si riferisce ai prezzi in vigore nel mercato italiano dell’energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) continua la sua corsa al rialzo. Oggi, 5 Maggio 2026, il PUN si attesta a 0,145 €kWh (144,86 €MWh), segnando un aumento del 6,3% rispetto a ieri e un balzo del 28,4% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni. Anche il confronto con la media degli ultimi 30 giorni (+24%) conferma una tendenza marcatamente rialzista. Per chi ha scelto il mercato libero, il prezzo base dell’energia segue l’andamento del PUN, a cui vanno aggiunti oneri di commercializzazione, costi di trasporto, accise e IVA. Questo significa che il costo effettivo in bolletta sarà superiore al valore del solo PUN.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,145 €/kWh – 5 Maggio 2026

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