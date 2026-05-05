Oggi il prezzo del gas naturale presenta un aumento del 3,9% rispetto alla giornata precedente, portando il prezzo tutelato stabilito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente a 0,56 euro per metro cubo, con scadenza prevista per marzo 2026. Il costo aggiornato quotidianamente rappresenta un dato importante per i consumatori che desiderano monitorare le proprie spese e confrontare le offerte disponibili sul mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Sapere quanto si paga per la sola materia prima aiuta a stimare la spesa mensile e a capire come le oscillazioni del mercato si riflettono sui costi domestici. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026, ultimo aggiornamento disponibile). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo del 3,9%, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026

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