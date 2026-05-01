Bolletta gas | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026 +48%

Il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento significativo e il PSV, il prezzo di riferimento sul mercato, è in crescita. A marzo 2026, il prezzo tutelato stabilito dall'ARERA è salito a 0,56 euro per metro cubo, con un incremento del 48%. Questo aumento influisce direttamente sulla spesa delle famiglie, poiché il costo del gas viene aggiornato ogni giorno e si riflette nelle bollette mensili.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Con le recenti oscillazioni dei mercati internazionali e le revisioni periodiche delle tariffe da parte di ARERA, è fondamentale restare aggiornati su quanto costa oggi un metro cubo di gas e su come questo valore incida concretamente sulla spesa mensile delle famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48%) Notizie correlate Bolletta gas: PSV in leggero rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48%)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Bolletta gas: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48% sul mese precedente)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare Il prezzo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 28 aprile: energia in lieve rialzo, ma calano i prezzi del gas; PUN luce e PSV gas 26 aprile: prezzi in aumento; Bolletta gas | PSV in leggero rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026 +48%; Bolletta gas | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,5577 € Smc a marzo 2026 +48% sul mese precedente. Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensileQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento ... quifinanza.it Offerte Gas a prezzo fisso: come evitare sorprese in bollettaSempre più famiglie italiane stanno rivalutando le offerte Gas a prezzo fisso, per evitare sorprese in bolletta e controllare le spese domestiche. Ecco tre tariffe che possono aiutare a risparmiare. facile.it La usi almeno 3-4 volte a settimana. Ma se la tratti male… ti presenta il conto. In bolletta. E dal tecnico. La lavatrice può durare il doppio e consumare molto meno. Basta smettere di ignorare 3 cose semplici: 1 Anticalcare liquido Il calcare si deposita sulla r - facebook.com facebook