Bolano | oltre 600mila euro per la sicurezza di Giarizzo e Canevella

Il comune ha stanziato oltre 600 mila euro per interventi sulla sicurezza stradale tra Giarizzo e Canevella. Tra le opere previste ci sono lavori di miglioramento della viabilità tra Ceparana e Santo Stefano Magra, con modifiche alle strade e nuovi attraversamenti pedonali a Giarizzo. Questi interventi includono anche l’installazione di segnaletica e sistemi di sicurezza per i passaggi pedonali. La realizzazione di questi lavori è in fase di avvio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità tra Ceparana e Santo Stefano Magra?. Quali interventi renderanno più sicuri i passaggi pedonali a Giarizzo?. Quando riaprirà la strada di Canevella Alta dopo la frana?. Come influirà la nuova rotonda sul traffico pesante della zona?.? In Breve Giarizzo riceve 294.500 euro per illuminazione, segnaletica e nuovi attraversamenti rialzati.. Canevella Alta riceve 345.000 euro per consolidamento scarpata dopo frana.. Interventi integrano il nuovo ponte sul fiume Magra tra Ceparana e Santo Stefano Magra.. Pianificazione regionale prevede ulteriori 34 milioni di euro per infrastrutture provinciali.. L’assessore Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco Paolo Adorni hanno effettuato un sopralluogo a Bolano per monitorare i lavori di manutenzione stradale nelle zone di Giarizzo e Canevella Alta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolano: oltre 600mila euro per la sicurezza di Giarizzo e Canevella Notizie correlate Tributo rifiuti, il Comune deve alla Provincia oltre 600mila euroIl Comune di San Benedetto dovrà versare alla Provincia di Ascoli oltre 606mila euro per quote pregresse della Tefa, il tributo provinciale legato al... SP 184 bloccata: oltre 600mila euro per riparare il buco del Treste? Cosa sapere Erosione del fiume Treste blocca la SP 184 tra Cupello e San Buono.