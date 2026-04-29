La strada provinciale 184 tra Cupello e San Buono è stata temporaneamente chiusa a causa di un'erosione del fiume Treste che ha causato un buco sulla carreggiata. Per riparare i danni, sono stati stanziati più di 600mila euro, suddivisi tra la Provincia e il Genio Civile, e sono in corso interventi di emergenza per ripristinare la viabilità. La chiusura rimane in vigore fino al completamento dei lavori.

? Cosa sapere Erosione del fiume Treste blocca la SP 184 tra Cupello e San Buono.. Interventi di emergenza per oltre 600mila euro ripartiti tra Provincia e Genio Civile.. La SP 184 tra Cupello e San Buono è un cantiere aperto dopo che il fiume Treste, con le piogge del 31 marzo scorso, ha letteralmente mangiato via cento metri di asfalto al chilometro 7+150. Il maltempo che ha colpito la provincia di Chieti ha lasciato ferite profonde sulla viabilità locale. La forza dell’acqua non si è limitata a scalfire il manto stradale: l’erosione ha scavato la scarpata per altri duecento metri e ha causato una serie di cadute massi in diversi punti della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SP 184 bloccata: oltre 600mila euro per riparare il buco del Treste

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