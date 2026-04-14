Il Tribunale di Ascoli ha emesso una sentenza esecutiva che obbliga il Comune di San Benedetto a pagare alla Provincia di Ascoli più di 606mila euro. La somma riguarda le quote pregresse della Tefa, il tributo provinciale applicato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La decisione si basa su una causa legale avviata tra le due amministrazioni.

Il Comune di San Benedetto dovrà versare alla Provincia di Ascoli oltre 606mila euro per quote pregresse della Tefa, il tributo provinciale legato al servizio rifiuti, dopo la sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Ascoli. La cifra complessiva ammonta a 606.968,62 euro e comprende sia la quota principale sia gli interessi legali. Nel dettaglio, la somma è composta da 550.415,33 euro di importo dovuto e da 56.553,29 euro di interessi. Il pagamento arriva al termine della causa civile avviata tra il Comune rivierasco e la Provincia sulla quantificazione delle somme da riversare per la Tefa relativa alle annualità comprese tra 2008 e 2020. La vicenda riguarda il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, collegato alla Tari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tributo rifiuti, il Comune deve alla Provincia oltre 600mila euro

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