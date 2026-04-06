Caro carburanti Confartigianato | Ampliare gli interventi di riduzione delle accise

Il mondo delle imprese ha commentato positivamente le recenti iniziative del Governo mirate a ridurre il peso delle tasse sui carburanti. Confartigianato ha espresso apprezzamento per le misure adottate, sottolineando l’importanza di continuare ad ampliare gli interventi di riduzione delle accise. Le nuove azioni si inseriscono in un quadro di interventi d’urgenza, già avviati in passato, con l’obiettivo di sostenere le imprese durante il periodo di aumento dei costi energetici.

L'associazione di categoria: "Di fronte a una situazione grave e complessa come quella che stiamo vivendo, non possiamo muoverci day by day. Gli interventi d’emergenza rischiano di essere semplici palliativi" "Apprezziamo l’impegno del Governo per attenuare l’impatto del caro-carburanti attraverso le nuove misure d’urgenza in continuità con le precedenti e per garantire gli investimenti di Transizione 5.0. È un segnale di attenzione importante per le nostre imprese”. E' il commento del Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri) sul Decreto Legge Carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri, volto a contenere l’escalation dei prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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