Frontale tra due auto sulla Statale Regina di Carate Urio | 6 feriti

Oggi pomeriggio sulla Statale Regina a Carate Urio si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sono rimaste ferite sei persone, tutte trasportate in ospedale per accertamenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Carate Urio (Como), 29 marzo 2026 – Grande paura oggi pomeriggio sulla Statale Regin a, a Carate Urio. Qui, intorno alle 16.15, due autovetture si sono schiantate frontalmente per cause ancora da chiarire. Ben sei le persone coinvolte, di cui due rimaste incastrate nelle lamiere delle vetture. Nessuno di loro fortunatamente si trova in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da Areu, tra i coinvolti ci sono tre uomini di 26, 28 e 40 anni, due donne di 27 e 41 anni, più una persona 27enne di sesso non ancora noto. Tre di loro sono stati trasportati in codice giallo e tre in codice verde agli ospedali di Gravedona e di San Fermo. Bolgare, schianto tra due camion sull’autostrada A4: un morto e un ferito grave I soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale tra due auto sulla Statale Regina di Carate Urio: 6 feriti Articoli correlati Incidente sulla Regina a Carate Urio: traffico bloccatoGrave incidente sulla Statale Regina a Carate Urio, intorno alle ore 16 del 29 marzo 2026. Frontale tra auto sulla Statale 42 nel Bresciano: due eliambulanze sul posto, feriti estratti dalle lamiereUn massiccio intervento dei soccorsi ha caratterizzato la mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove un... Una selezione di notizie su Statale Regina di Discussioni sull' argomento Investe un ciclista e fugge: paura in via Tonale a Sondrio; Scontro tra trattore e auto a Villa di Tirano: tre feriti, nessuno grave. Carate Urio, scontro frontale sulla Regina. Sei feritiIncidente stradale nel pomeriggio intorno alle 16.15 sulla Statale Regina a Carate Urio. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono ... espansionetv.it Incidente tra due auto sulla statale del Lago di Como: sei persone coinvolte, due incastrate. Traffico paralizzatoLago di Como, incidente sulla Statale Regina poco dopo le 16 di oggi all’altezza di Carate Urio dove due veicoli, per cause in fase di accertamento si sono scontrati. Segnalati ben sei feriti due dei ... comozero.it Diamo il benvenuto all'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Palermo che ha inaugurato ieri il ciclo di escursioni previste in Riserva nell'ambito del progetto "H2O: strumenti di scienza e di narrazione per seguire l'impronta idrica". La Riserva Natur - facebook.com facebook