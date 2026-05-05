Blitz dei ladri in Carso | rubato il fondo cassa all' agriturismo Colja

Nella zona del Carso, una rapina si è verificata presso un agriturismo. I ladri sono entrati dalla porta sul retro, hanno rubato alcuni centinaia di euro dal fondo cassa e sono fuggiti senza incontrare ostacoli. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza al momento aver identificato i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Sono riusciti a introdursi dalla porta sul retro, rubare qualche centinaio di euro dal fondo cassa e darsela a gambe senza grandi difficoltà. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio ignoti hanno commesso un furto all'interno dell'agriturismo Colja, esercizio commerciale in località Samatorza, nel.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Ennesimo furto con spaccata: colpita pizzeria a San Giovanni, rubato il fondo cassa Leggi anche: Spaccate in due bar a Casorate Primo e Mortara: ladri in fuga con un magro bottino, c’è solo il fondo cassa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Blitz dei ladri in azienda, le indagini lungo il Lambro anche con il personale specializzato e i gommoni dei vigili del fuoco; Ladri senza cuore nel cimitero. Furti di rame e raid vandalici; Razzia in sala slot, sfondano una porta sul retro e svuotano due cambiamonete; Piazza Bologna, un altro blitz contro una gioielleria: Hanno distrutto l’ingresso. Blitz dei ladri in azienda, le indagini lungo il Lambro anche con il personale specializzato e i gommoni dei vigili del fuocoFurto ed inseguimento sino a Sant’Angelo Lodigiano, per recuperare parte della refurtiva o raccogliere possibili indizi per le indagini i carabinieri chiedono il supporto dei vigili del fuoco. Hanno b ... ilcittadino.it Blitz dei ladri in Carso: rubato il fondo cassa all'agriturismo ColjaI fatti sono avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rilevato il furto. I ladri sono riusciti a portare via qualche centinaio di euro ... triesteprima.it Un blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia ha portato stamattina 5 maggio a 14 arresti di esponenti dei clan Capriati e Strisciuglio. Si tratta dei presunti autori degli omicidi di Lello Capriati (figlio del boss ammazzato a Pasquetta del 2024) e di F - facebook.com facebook Balneari, bloccato il blitz della Lega. Bocciato l’emendamento, niente proroga alle concessioni x.com