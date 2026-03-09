Due bar di Casorate Primo e Mortara sono stati assaltati nelle ultime settimane con colpi di martello: i ladri sono entrati forzando le porte e sono fuggiti con solo il denaro presente nel fondo cassa. Il primo episodio si è verificato al La Plaza Cafè, situato in via Motta Visconti nel Conad superstore di Casorate Primo, e il secondo nel locale di Mortara.

Casorate Primo (Pavia), 9 marzo 2026 - Bar ancora nel mirino dei ladri. Dopo sole tre settimane è stato colpito ancora una volta, con un'altra spaccata, il bar La Plaza Cafè, in via Motta Visconti al Conad superstore di Casorate Primo. Nella notte tra sabato e ieri, domenica 8 marzo, ignoti hanno usato un'automobile in retromarcia per sfondare la vetrata. I ladri si sarebbero impossessati del registratore di cassa, che conteneva però pochi contanti, anche se la somma non è stata quantificata con precisione. Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso tre uomini in azione, irriconoscibili perché incappucciati. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato le indagini sul nuovo furto, di poco successivo al recente precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccate in due bar a Casorate Primo e Mortara: ladri in fuga con un magro bottino, c’è solo il fondo cassa

