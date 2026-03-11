Ennesimo furto con spaccata | colpita pizzeria a San Giovanni rubato il fondo cassa

Una pizzeria nel rione di San Giovanni è stata colpita da un furto con spaccata, durante il quale sono stati rubati il fondo cassa e altri oggetti. L'episodio è stato riportato da Il Piccolo e si aggiunge ad una serie di altri tentativi di furto avvenuti nelle ultime settimane nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.