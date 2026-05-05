Blitz dei carabinieri nei guai un benzinaio e un autolavaggio | multe fino a 45mila euro

Nella giornata di lunedì 27 aprile, i carabinieri hanno effettuato controlli presso alcune stazioni di servizio e autolavaggi. A distanza di una settimana, sono stati nuovamente coinvolti nel blitz, che ha portato a sanzioni amministrative per un benzinaio e un autolavaggio. Le multe complessive hanno raggiunto un massimo di 45mila euro. I controlli hanno riguardato in particolare rispetto alle normative in materia di sicurezza e rispetto ambientale.

A una settimana dai controlli di lunedì 27 aprile, i carabinieri sono tornati a fare i conti con stazioni di servizio e autolavaggi. Lunedì mattina, 4 maggio, la Compagnia di Brescia ha infatti coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo, stavolta affiancata dal Gruppo Carabinieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Blitz dei carabinieri: benzinaio chiuso, autolavaggio nei guai. Multe per 45.000 euroControlli a sorpresa lunedì mattina in due attività commerciali di Brescia: un distributore di carburante e un autolavaggio sono finiti nel mirino... Blitz dei carabinieri in un cantiere edile, in 4 finiscono nei guaiProsegue senza sosta l’attività dei carabinieri sul fronte della tutela ambientale nell’agro aversano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maxi blitz nel porto di Savona dei carabinieri. Sequestrati 180 chili di hashish su un camion; Blitz dei carabinieri: arrestato un 70enne di Schio. Ai domiciliari per bancarotta; Blitz dei Carabinieri nel Ternano: arresti, denunce e controlli a tappeto; Blitz dei carabinieri nei boschi: un arresto per droga. Blitz dei Carabinieri Forestali di Garbagnate: tolleranza zero per gli abusi nei boschiI carabinieri forestali di Garbagnate in azione per combattere gli abusi nei boschi. C’è la firma del Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese ... ilnotiziario.net Maxi blitz nel porto di Savona dei carabinieri. Sequestrati 180 chili di hashish su un camionL’operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano. Arrestato l’autista. Le indagini proseguono ... ilsecoloxix.it #blitz #finanza #supermercati #frodefiscale - facebook.com facebook Balneari, bloccato il blitz della Lega. Bocciato l’emendamento, niente proroga alle concessioni x.com