Blitz dei carabinieri | benzinaio chiuso autolavaggio nei guai Multe per 45.000 euro

Lunedì mattina, i carabinieri di Brescia hanno effettuato controlli a sorpresa in due attività commerciali della zona. Un distributore di carburante è stato chiuso e un autolavaggio è stato sottoposto a verifiche, con conseguenti sanzioni amministrative pari a 45.000 euro. I controlli sono stati condotti con il supporto del Gruppo Forestale, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e di funzionari dell'Ufficio Metrico.

Controlli a sorpresa lunedì mattina in due attività commerciali di Brescia: un distributore di carburante e un autolavaggio sono finiti nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Brescia, affiancati dal Gruppo Forestale, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e da funzionari dell'Ufficio Metrico.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Blitz dei carabinieri in un cantiere edile, in 4 finiscono nei guaiProsegue senza sosta l’attività dei carabinieri sul fronte della tutela ambientale nell’agro aversano. Controlli straordinari dei carabinieri in 2 Comuni: una persona nei guai e 12 multeNel corso dell’attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 33 anni, residente nel campo rom di Giugliano in Campania,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La segnalazione è tempestiva: arrestata coppia di truffatori; Parabita, rapina al benzinaio: manette per due. Molotov contro la caserma dei carabinieri e un'auto in fiamme: arrestati cinque minorenniHanno preparato le molotov al distributore di benzina (tutto davanti alle telecamere). Poi hanno utilizzato quegli stessi ordigni incendiari contro la caserma dei carabinieri di Vaprio D’Adda (e per a ... milanotoday.it Molotov lanciate contro la caserma. Comunità e domiciliari per 5 minori: Ti faccio vedere che abbiamo fattoLe bottiglie riempite di benzina al distributore e il blitz degli incappucciati la notte del primo gennaio. I messaggi preparatori (Tutti li dobbiamo scoppiare) e i video dell’azione anche sui profi ... ilgiorno.it Maxi blitz all’alba della Polizia di Stato su impulso della DDA partenopea: smantellata organizzazione specializzata nel traffico e nella vendita di droga nell’agro nolano per conto del clan Russo. 23 gli arresti messi a segno facebook La Rai vende il Teatro delle Vittorie, "blitz" di Fiorello: "Crimine contro la storia dello spettacolo" ift.tt/APnoO9I x.com