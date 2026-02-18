Blitz dei carabinieri in un cantiere edile in 4 finiscono nei guai

I carabinieri hanno condotto un blitz in un cantiere edile dell’agro aversano, arrestando quattro persone coinvolte in irregolarità ambientali. Durante l’intervento, i militari hanno scoperto materiali di scavo non autorizzati e discariche abusive di rifiuti. Le autorità hanno sequestrato attrezzature e documenti, aprendo un’indagine sulle pratiche illegali del sito. L’operazione si inserisce in una serie di controlli per fermare il degrado ambientale e tutelare il territorio. Le indagini continuano per verificare eventuali altri illeciti.

Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri sul fronte della tutela ambientale nell’agro aversano. Nella mattinata odierna, i militari della Stazione di Frignano hanno concluso un controllo in un cantiere edile, che ha portato alla denuncia di quattro persone per presunte violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti. Durante l’ispezione, due uomini sono stati sorpresi mentre raccoglievano calcinacci e altri materiali di risulta senza le necessarie autorizzazioni. Successivi accertamenti hanno permesso di risalire all’intera filiera dei lavori, portando alla denuncia anche della committente dei lavori e del titolare dell’impresa incaricata dello smaltimento, ritenuti responsabili di gestione irregolare dei rifiuti.🔗 Leggi su Casertanews.it

