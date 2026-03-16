Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un’operazione contro il clan Mazzarella, portando all’arresto di 16 persone. Le indagini hanno scoperto un sistema criminale che utilizza strumenti digitali per compiere truffe online e sottrarre denaro dai conti correnti delle vittime. L’attività si è concentrata su transazioni fraudolente che coinvolgono telefonate ingannevoli e tecniche di hacking.

Un sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. È quanto emerso dall’operazione condotta all’alba di oggi, 16 marzo 2026, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno eseguito 16 misure cautelari nei confronti di persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione illegale di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe online

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