Camorra ' delivery' della droga | 13 arresti per clan Contini

La polizia ha smantellato un'organizzazione di spaccio di droga che operava come un servizio di consegna a domicilio. Nell’ambito di un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sono stati arrestati 13 persone appartenenti al clan Contini. L’indagine ha rivelato come il sistema di distribuzione fosse strutturato per consegnare sostanze stupefacenti direttamente nelle case dei clienti.

Un sistema di spaccio “a domicilio”, organizzato come un vero servizio di delivery, è stato scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nell’ambito di un’indagine sul clan Contini. I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone (6 in carcere e 7 ai domiciliari), tutte ritenute affiliate al gruppo e gravemente indiziate di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga. Le indagini, condotte tra il 2022 e il 2023, hanno ricostruito una struttura gerarchica ben definita, con ruoli che andavano dai promotori ai corrieri, fino agli addetti allo spaccio al dettaglio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Camorra, 'delivery' della droga: 13 arresti per clan Contini Notizie correlate Napoli, 13 arresti per il delivery della droga del clan ContiniNAPOLI, 15 APRILE 2026 – Sistema di consegna della droga a domicilio attivo H24 e organizzato come un vero servizio delivery: è quanto scoperto dai... Scoperto il ‘delivery’ della droga del clan Contini, 13 arresti a NapoliTempo di lettura: 2 minutiConsegnavano la droga direttamente a casa grazie al collaudato sistema del delivery, i pusher a stipendio fisso del clan... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Operazione all'alba contro il clan Contini: così gestivano il delivery dello spaccio; Camorra: droga del Clan Contini consegnata col Delivery, 13 persone arrestate; Camorra, sequestro da 2 milioni di euro per due imprenditori vicini ai Casalesi; Farewell to Susanna, Beloved Wife of Bruno Giordano. Camorra, 'delivery' della droga: 13 arresti per clan ContiniUn sistema di spaccio a domicilio, organizzato come un vero servizio di delivery, è stato scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ... lapresse.it Camorra: droga del Clan Contini consegnata col Delivery, 13 persone arrestateComando Provinciale di Napoli - Napoli, 15/04/2026 08:21 Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nel corso della mattina del 15 aprile ... ilmetropolitano.it #Camorra, #arresti a #Napoli - Il blitz all'alba di oggi - facebook.com facebook Il "Baffo" della Camorra. Così il clan Senese si è "mangiato" i ristoranti della Tuscolana ift.tt/TR0OPD3 x.com