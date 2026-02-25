Camorra blitz contro il clan Contini porta all’esecuzione di quattro misure cautelari Per gli inquirenti il gruppo criminale aveva messo le mani pure sull’ospedale San Giovanni Bosco
Blitz contro la Camorra a Napoli prende di mira il clan Contini: favori in ospedale, truffe assicurative e quattro misure cautelari. Un ospedale pubblico trasformato in terreno di conquista. È l’immagine che emerge dall’operazione contro il clan Contini a Napoli che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari, tre già eseguite e una ancora in corso. Pesanti e numerose le accuse mosse a vario titolo nei loro confronti: associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, stando a quanto trapela in queste ore, disegnerebbe un mosaico inquietante, fatto di favori sanitari, estorsioni, e perfino presunte truffe. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Napoli, le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco: 4 misure cautelariLe forze dell'ordine hanno arrestato quattro persone per aver favorito il clan Contini nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.
Quattro indagati raggiunti da misura cautelare in una nuova indagine sul San Giovanni Bosco di Napoli: avrebbero gestito le truffe alle assicurazioni, sfruttando l'ospedale
Le mani del clan Contini sul San Giovanni Bosco: 4 arresti, tra loro un avvocato - La cosca gestiva bar, buvette e distributori automatici. False certificazioni mediche consentivano truffe ai danni di compagnie assicurative