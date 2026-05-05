Blitz contro i clan Capriati e Strisciuglio a Bari Decaro | Segnale importante dalla squadra Stato

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz a Bari contro i gruppi criminali Capriati e Strisciuglio, coordinati dalla Procura antimafia locale. L’intervento ha portato all’arresto di diverse persone e alla confisca di beni ritenuti collegati alle attività illecite dei due clan. Il sindaco della città ha commentato l’operazione come un segnale positivo, sottolineando l’impegno delle forze di sicurezza e il loro ruolo nel contrasto alla criminalità organizzata.

"L’operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ci rasserena tutti e ci restituisce l’operato della squadra dello Stato che ancora una volta testimonia la sua presenza e straordinarie.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Omicidi Lello Capriati e Filippo Scavo a Bari, 11 arresti e 3 fermi: guerra tra i clan Strisciuglio e CapriatiSvolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, il 41enne ucciso a Bari l’1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 42enne freddato con un colpo... Leggi anche: Bari, clan Capriati e Strisciuglio: arrestati 14 esponenti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bari, scatta il blitz contro i clan prima di San Nicola: presi i rampolli dei boss Strisciuglio e Capriati TUTTI I NOMI; Camorra, blitz contro il clan Contini; Bari, blitz contro i clan: 11 arresti; Blitz all’alba, scacco al clan Russo di Nola: 23 arresti per droga e armi | I NOMI. Bari, scatta il blitz contro i clan prima di San Nicola: presi i rampolli dei boss Strisciuglio e Capriati TUTTI I NOMILa risposta della Dda dopo le tensioni cominciate il 19 aprile nella discoteca Divina di Bisceglie: tutto parte dall'omicidio del rampollo del boss della città vecchia. Perquisizioni di polizia, carab ... lagazzettadelmezzogiorno.it Blitz contro il clan Contini, Borrelli: Vittoria dello StatoNei giorni immediatamente successivi, il deputato Francesco Emilio Borrelli si recò sul posto per manifestare solidarietà attiva, organizzando anche una cena ... napolivillage.com ESPLOSIONE DI VIOLENZA IN PUGLIA, Decaro: “Blitz antimafia segnale forte dello Stato, ma allarme resta alto”. E richiama i recenti episodi tra Foggia, nord Barese e Brindisino - facebook.com facebook Spari sul 25 aprile, Bondì non è un “cane sciolto”: il blitz ultra-sionista alla Sapienza. @VinzBis x.com