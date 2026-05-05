Blitz contro i clan Capriati e Strisciuglio a Bari Decaro | Segnale importante dalla squadra Stato

Da baritoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz a Bari contro i gruppi criminali Capriati e Strisciuglio, coordinati dalla Procura antimafia locale. L’intervento ha portato all’arresto di diverse persone e alla confisca di beni ritenuti collegati alle attività illecite dei due clan. Il sindaco della città ha commentato l’operazione come un segnale positivo, sottolineando l’impegno delle forze di sicurezza e il loro ruolo nel contrasto alla criminalità organizzata.

"L’operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ci rasserena tutti e ci restituisce l’operato della squadra dello Stato che ancora una volta testimonia la sua presenza e straordinarie.🔗 Leggi su Baritoday.it

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