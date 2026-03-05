Coppia arrestata ad Aprilia con 60 kg di droga | i dettagli del blitz

Due persone sono state arrestate ad Aprilia durante un'operazione della Polizia di Stato di Latina, che ha sequestrato oltre 60 chili di droga. L’intervento ha portato al fermo dei sospetti, coinvolti in un’attività di traffico illecito. La polizia ha eseguito i controlli e ha sequestrato la sostanza stupefacente, confermando l’intervento nelle prime ore del mattino.

Due persone sono state arrestate e oltre 60 chilogrammi di droga sono stati sequestrati nel corso di un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Aprilia. L'intervento, svolto nelle prime ore della mattinata, ha portato al fermo di un uomo e una donna, entrambi nati nel 1975, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga predisposti dalla Squadra Mobile di Latina su tutto il territorio provinciale. Le indagini e il blitz della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'attività investigativa è stata avviata dalla Squadra Mobile di Latina nell'ambito di un piano mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.