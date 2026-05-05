Blatte vive nella cucina del ristorante etnico di Torpignattara chiuso dai Nas

Il ristorante etnico di Torpignattara è stato chiuso dai Nas dopo aver rilevato la presenza di insetti infestanti nella cucina. Le verifiche hanno confermato l’infestazione di blatte nel locale, che ora rimane chiuso in attesa di interventi di sanificazione e riapertura. La decisione si è resa necessaria per garantire le condizioni igienico-sanitarie del ristorante.

Blatte vive nel ristorante etnico di Torpignattara. Insetti infestanti nel locale che hanno portato i Nas a chiuderlo. Durante una ispezione i militari del nucleo antisofisticazione e sanità hanno infatti riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di blatte vive nelle.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Insetti striscianti, muffa e topi nella cucina del ristorante: i Nas chiudono l’attività a ParmaParma, 11 marzo 2026 – Gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante di Parma: i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) l’hanno... Blitz del Nas in un ristorante etnico. Sporcizia e alimenti scaduti: maxi multaI carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico a Modena.