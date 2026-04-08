Blake Lively | i 4 figli la spingono verso 3 nomination agli Emmy

L’attrice ha dichiarato che i quattro figli sono stati un elemento determinante nella scelta di intraprendere nuovi ruoli in ambito televisivo. Ha spiegato come la sua esperienza di madre abbia influito sulla decisione di accettare alcune nomination agli Emmy, sottolineando il legame tra vita familiare e carriera artistica. La sua partecipazione a determinati progetti è stata influenzata anche dal desiderio di conciliare lavoro e famiglia.

Blake Lively ha collegato il proprio successo professionale alla paternità e maternità, rivelando che i suoi quattro figli sono stati la spinta decisiva per accettare nuovi progetti artistici. La notizia emerge in concomitanza con i riconoscimenti ottenuti per il suo lavoro di narratrice. L’attrice 38 anni ha spiegato che l’impegno nel progetto Secrets of the Penguins è nato per soddisfare il desiderio dei suoi bambini di guardare documentari naturalistici prima di dormire. Questa scelta professionale si è rivelata vincente, portando la serie a ottenere tre nomination agli Emmy Award 2026 nelle categorie di miglior documentario naturalistico, migliore fotografia e miglior sonoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blake Lively: i 4 figli la spingono verso 3 nomination agli Emmy WWE: La serie Netflix UNREAL ottiene tre nomination agli Sports Emmy AwardsLa docuserie «WWE: Unreal» di Netflix ha ottenuto un importante riconoscimento, aggiudicandosi diverse nomination alla 47ª edizione degli Sports Emmy... Vietnam: 1100 ore di archivi e 3 nomination agli Emmy per il docuApple TV ha ottenuto tre nomination per il suo progetto documentaristico incentrato sul Vietnam, che concorerà alla 47a edizione degli Emmy Awards. Temi più discussi: Blake Lively, il giudice respinge quasi tutte le accuse contro Justin Baldoni; Blake Lively sulla causa contro Justin Baldoni: Prendere la parola è un privilegio e non lo sprecherò; Blake Lively Vows To Fight On After Baldoni Sexual Harassment Claim Dismissed: Don’t Be Distracted By The Digital Soap Opera; WME Goes Public to Back Blake Lively, Says She’s Exposing Covert Digital Takedown Campaigns. Blake Lively contro Justin Baldoni: salta l’accordo, ora è guerra in tribunaleBlake Lively e Justin Baldoni rifiutano l’accordo e vanno allo scontro in tribunale: il caso resta aperto e complesso ... rumors.it Blake Lively vs Justin Baldoni: il giudice smonta gran parte delle accuse dell’attriceBlake Lively vs Justin Baldoni: il giudice ridimensiona la causa dell’attrice. Ecco quali sono i prossimi sviluppi del processo. bestmovie.it Svolta in tribunale per Blake Lively! https://l.grazia.it/rPK - facebook.com facebook La causa di It Ends with Us continua, con un nuovo, inaspettato, risvolto: a carico di Justin Baldoni rimangono solo 3 dei 13 capi di accusa che Blake Lively aveva mosso contro di lui. Ma sembra che non si tratti di assoluzione, quanto di un cavillo tecnico x.com