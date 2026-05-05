Gli attori hanno raggiunto un accordo per risolvere la causa legale in cui erano coinvolti, evitando così il processo. Le accuse di molestie e altre contestazioni legali sono state definite con un’intesa tra le parti. La decisione di chiudere la controversia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La vicenda si conclude senza che si proceda con il giudizio in tribunale.

I due attori si sono accordati per chiudere la controversia legata alle accuse di molestie e diffamazione durante la lavorazione del film “It ends with us” L’attrice Blake Lively ha raggiunto un accordo legale con il regista, produttore e attore Justin Baldoni, che aveva accusato di molestie sessuali e di aver organizzato una campagna con altre persone per rovinare la sua reputazione. Il processo, che avrebbe dovuto dirimere una controversia tra le più raccontate dello show business statunitense di questi anni, sarebbe dovuto cominciare il 18 maggio, e non ci si aspettava che prima sarebbe arrivato un accordo. Secondo la versione di Lively, le molestie sarebbero avvenute durante le riprese del film It ends with us, nel quale avevano lavorato entrambi, Lively come attrice e Baldoni come attore e regista.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo

Blake Lively, Justin Baldoni court day 2 updates

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