A Bisceglie si svolge un evento di corsa dedicato alla memoria di Alicia, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. La manifestazione prevede una corsa senza classifiche che coinvolge persone con diverse fragilità e studenti della stessa scuola di Alicia. La partecipazione si svolge in un clima di condivisione e solidarietà, con l’adesione di vari gruppi e cittadini che vogliono sostenere l’iniziativa.

? Cosa scoprirai Come può una corsa senza classifiche unire persone con diverse fragilità?. Chi parteciperà insieme ai compagni di classe di Alicia durante la corsa?. Dove si svolgerà il percorso di 6 chilometri per l'inclusione sociale?. Perché lo sport a Bisceglie sta diventando uno strumento di memoria collettiva?.? In Breve Oltre 1500 partecipanti attesi il 10 maggio presso Conca dei Monaci. Percorso di 6 chilometri con riscaldamento curato da Fitcenter 2.0. Commemorazione per Alicia Amoruso con la presenza dei compagni di classe. Partecipazione di atleti non vedenti e pazienti seguiti da Universo Salute. La domenica 10 maggio la zona di Conca dei Monaci a Bisceglie ospiterà oltre 1500 persone per l’undicesima edizione della manifestazione sportiva Io Corro con Te.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, sport e inclusione: la corsa per ricordare Alicia

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