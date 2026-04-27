A Bisceglie, una ragazzina di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un albero caduto nei pressi di una scuola. L’incidente ha coinvolto anche alcuni passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi. Il sindaco ha espresso pubblicamente le sue scuse, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause del crollo.

? Cosa sapere Alicia Amoruso, dodicenne di Bisceglie, muore travolta da un albero caduto vicino a una scuola.. Il sindaco Angarano chiede scusa alla cittadinanza e avvia verifiche sulla sicurezza del territorio.. A Bisceglie il sindaco Angelantonio Angarano ha rotto il silenzio tramite un video sui social media per affrontare la tragedia che ha strappato la vita alla dodicenne Alicia Amoruso, travolta da un albero caduto vicino al luogo dove frequentava la scuola. Il primo cittadino ha scelto di parlare dopo diversi giorni di assenza pubblica, giustificando l’attesa con la necessità di rispettare il dolore della famiglia e il clima di lutto che avvolge il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Bisceglie: il sindaco chiede scusa dopo la morte di Alicia

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