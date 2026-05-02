Street food picnic artigianato e spiagge | il Primo maggio a Riccione accende un lungo weekend di eventi

Il primo maggio a Riccione ha dato il via a un lungo weekend caratterizzato da eventi che spaziano dallo street food ai picnic all’aperto, passando per l’artigianato e le spiagge. Durante questa festività, sono stati organizzati numerosi appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori, creando un’atmosfera vivace e ricca di iniziative dedicate alla cultura locale e al tempo libero. La città si è animata con manifestazioni che hanno attirato pubblico di diverse età.

Tra picnic all’aria aperta e alta cucina di strada, il lungo ponte del Primo maggio a Riccione è iniziato nel segno della tradizione, dell’artigianato e dell’arte. Un weekend ricco di eventi che celebra la primavera e che prosegue con nuovi appuntamenti tra musica, mercatini, grandi mostre e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Concertone, street food festival e Cattolica in fiore: tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street foodDue giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo maggio a Riccione: artigianato, spettacoli, picnic e musica a Lo Smanèt Spring Market; Il weekend del Primo Maggio a Riccione tra street food, artigianato, mostre e sport; L'artigianato torna in città per il Primo Maggio con lo Smanèt Spring Market; Cosa fare nel weekend del 25 aprile: 10 eventi tra concerti, mercatini e street food. Tutto pronto per il Festival Street Food e Artigianato di Aprilia di TTS-FOODVenerdì 20 settembre si alzerà il sipario sul Festival Street Food e Artigianato di Aprilia. Il coloratissimo festival abdrà avanti fino a domenica 22 presso il parco Falcone e Borsellino di via dei ... horecanews.it Vittorio Veneto, tre giorni di street food e artigianato in pieno centroVITTORIO VENETO - Tre giorni di street food e artigianato in centro città. A Vittorio Veneto arriva Regioni d’Europa: l’evento, che si terrà dal 22 al 24 ottobre, ospita bancherelle di prodotti ... oggitreviso.it Ore 01.55 Amiche Street Food - facebook.com facebook