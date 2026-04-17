Un dirigente ha commentato la squadra di riserve della Juventus, affermando che è tra le formazioni che giocano il miglior calcio tra quelle che partecipano ai campionati di categoria. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista e si riferisce alle prestazioni complessive della formazione, senza entrare nel dettaglio di risultati o giocatori specifici. La squadra è stata menzionata come esempio di stile di gioco nella competizione in corso.

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© Juventusnews24.com - Birindelli (Pianese): «La Juventus Next Gen è tra le squadre che esprime il miglior calcio»

Conferenza stampa prepartita Pianese - Juventus Next Gen | Mister Alessandro Birindelli

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