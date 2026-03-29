La Pianese affronterà questo pomeriggio il Forlì allo stadio Tullo Morgagni, con il fischio d’inizio alle 17,30. La squadra cerca di proseguire la serie positiva delle ultime sette partite, che include tre vittorie e quattro pareggi. Il tecnico ha chiesto ai suoi di mantenere la lucidità durante la gara.

E’ con la volontà di dare seguito all’ottimo filotto inanellato nelle ultime sette giornate (tre vittorie e quattro pareggi in totale) che la Pianese affronterà questo pomeriggio il Forlì (fischio di inizio alle 17,30 allo stadio Tullo Morgagni. "Il Forlì è una squadra importante, una delle poche che non ha mai cambiato il proprio modo di giocare nel corso della stagione – afferma il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto) –. Non rinunciano mai a fare la partita, anche quando i risultati non arrivano. I numeri lo dimostrano: sono tra le prime del campionato per possesso palla ed expected goals. Questo significa che l’allenatore ha trasmesso un’identità chiara e riconoscibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese cerca gloria a casa Forlì. Birindelli: "Manteniamo la lucidità"

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