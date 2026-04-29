Bimbo morto all’asilo l’esito shock dell’autopsia | Un’agonia com’è morto

Una tragedia ha coinvolto un bambino all’interno di un asilo, portando alla morte del piccolo. Dopo l’autopsia, sono stati resi noti dettagli che descrivono un’agonia vissuta nel suo ultimo momento di vita. La ricostruzione dei fatti ha portato alla luce elementi drammatici, aggiungendo dettagli inquietanti a una vicenda che ha lasciato senza parole molti cittadini. La comunità si interroga ora sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa perdita.

Una ricostruzione che aggiunge nuovi elementi, drammatici, a una vicenda che ha scosso profondamente una comunità. Sarebbe rimasto con il ramo stretto al collo per circa cinque minuti il piccolo Leo, il bambino di 5 anni morto mentre giocava nel cortile dell’asilo a Soci. I risultati dell’autopsia. L’esame autoptico, firmato dal medico legale Mario Gabbrielli, ha stabilito che “l’intervallo di sopravvivenza tra il quadro lesivo e la morte fu di 4-5 minuti”. La causa del decesso viene indicata in una ipossia cerebrale, provocata dalla compressione dei vasi del collo, che ha impedito il corretto afflusso e deflusso del sangue. Un punto chiave per l’indagine.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo morto all’asilo, l’esito shock dell’autopsia: “Un’agonia, com’è morto” Notizie correlate Leggi anche: Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: "Agonia di quasi 5 minuti" Arezzo, bimbo morto all’asilo: autopsia su Leo, “agonia durata circa cinque minuti”AREZZO – Il piccolo Leo sarebbe rimasto con un ramo stretto intorno al collo per circa cinque minuti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bimbo morto all'asilo, l'autopsia: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo; Chiaravalle, il bambino entra all’asilo con i lividi: Sos della nonna, il patrigno a giudizio; Bambino di 3 anni cade in piscina durante il matrimonio e muore: 3 condanne; Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposo. Bimbo morto all'asilo, l'autopsia: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il colloL'albero, il cappuccio del giubbotto, Leo da solo nel boschetto (ora eliminato) del nido di Soci. Inchiesta con 5 indagati verso la chiusura ... corrierediarezzo.it Arezzo, bimbo morto all'asilo: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il colloMorì all’asilo mentre giocava nel cortile del plesso scolastico di Soci, un piccolo comune in provincia di Arezzo. Secondo l’autopsia del medico legale, sarebbe rimasto con il ramo che gli stringeva i ... msn.com #CastelVolturno- Bimbo nato morto in clinica, i legali della madre presentano denuncia #Cronaca #PinetaGrandeHospital #Bimbo #Denuncia #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/04/29/bimbo-nato-morto-in-clinica-i-legali-della-madre-pr - facebook.com facebook Bimbo morto in piscina a Latina, il papà: “Non è stato un incidente” x.com