Nel pomeriggio di ieri sull’isola di Ponza, un bambino di sette anni è stato morso e ferito alla gamba da un pitbull. L’animale appartiene a un proprietario che è stato successivamente individuato dalle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato mentre il bambino si trovava con i genitori in un'area pubblica dell’isola. Le condizioni del bambino non sono state rese note, ma è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Paura nel pomeriggio di ieri sull’isola di Ponza, dove un bambino di sette anni è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava in vacanza con i genitori. Il piccolo, originario di Arezzo, è stato morso a una gamba dopo che due cani, usciti da un cancello, lo hanno circondato senza guinzaglio né museruola. L’attacco è avvenuto in pieno giorno, nella piazzetta principale dell’isola. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due animali si sarebbe scagliato contro il bambino, azzannandolo. Il piccolo ha riportato ferite alla gamba ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bimbo di 7 anni azzannato da un pitbull a Ponza: ferito alla gamba, individuato il proprietario

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