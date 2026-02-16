Napoli scooter finisce in una voragine a Fuorigrotta | 40enne ferito gamba fratturata

Un uomo di 40 anni ha riportato ferite e una gamba fratturata dopo essere caduto in una voragine a Fuorigrotta. La buca si trovava all’angolo tra piazzale Tecchio e via Diocleziano e ha causato lo scontro con lo scooter. La strada era umida a causa della pioggia caduta poco prima, rendendo più difficile il percorso per il motociclista. Il soccorso è intervenuto rapidamente, portando l’uomo in ospedale per le cure.

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, a Fuorigrotta, dove un quarantenne in sella a uno scooter è rimasto ferito dopo essere finito in una profonda buca sull’asfalto all’angolo tra piazzale Tecchio e via Diocleziano. L’episodio è avvenuto intorno alle 21, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo a causa della voragine presente sulla carreggiata, cadendo rovinosamente al suolo. Secondo quanto emerso, la buca che ha causato l’incidente era già stata oggetto di interventi di ripristino del manto stradale nei mesi scorsi. Tuttavia, il continuo passaggio di mezzi pesanti, in particolare i tir diretti al cantiere per i lavori legati all’America’s Cup, unito alle abbondanti piogge delle ultime settimane, avrebbe contribuito al nuovo cedimento dell’asfalto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scooter finisce in una voragine a Fuorigrotta: 40enne ferito, gamba fratturata Milano Cortina, Vonn operata dopo la brutta caduta in pista: si è fratturata una gamba Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina. Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un ferito Nella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli. Lite in strada all'Arenella, donna investita da un gruppo di giovani: Prendevano a calci i suoi cani; Vomero, 37enne minacciata ed aggredita dopo aver rischiato di essere investita da un centauro contromano; Aggredita dalla baby gang per aver fotografato la targa di un pirata della strada in via Giacinto Gigante; CARABINIERI DI NAPOLI * : ARRESTO A BARANO DI ISCHIA, IL 19ENNE PUSHER INCENSURATO FINISCE IN MANETTE. Napoli, incidente a Fuorigrotta: quarantenne in scooter finisce in una voragine e si frattura una gambaIntorno alle 21 di ieri sera un quarantenne in sella al suo scooter è finito in una grossa buca creatasi all’angolo tra Piazzale Tecchio e ... msn.com Napoli, blitz ai Ponti Rossi: fermato in scooter con la cocaina, 50enne finisce in manetteNapoli – Un normale controllo stradale si è trasformato in un arresto per spaccio nella zona dei Ponti Rossi. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia ... cronachedellacampania.it #Napoli - Fermato in scooter con la cocaina: 50enne arrestato ai Ponti Rossi #Cronaca #PontiRossi #Droga #Spaccio #Polizia #Sicurezza #Arresto #NanoTV - facebook.com facebook