Torna la manifestazione Bimbimbici 2026 | pedalate in oltre 200 città italiane per chiedere la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola

A maggio torna Bimbimbici 2026, l’evento che coinvolge oltre 200 città italiane con pedalate e iniziative dedicate alla sicurezza dei percorsi casa-scuola. La manifestazione, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, si svolge durante tutto il mese e mira a promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità attiva. Durante le giornate, si terranno eventi e incontri rivolti a famiglie e scuole.

Maggio si riempie di campanelli e voglia di stare all’aria aperta. La manifestazione dedicata alla mobilità attiva, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, riparte per un intero mese all’insegna delle due ruote e della sostenibilità. Il fulcro dell’edizione di quest’anno, che si preannuncia come una vera e propria occasione di festa per chi ama la natura e l’ambiente, è previsto per il fine settimana del 9 e 10 maggio. Tuttavia, per ribadire l’importanza di un corretto stile di vita, la mobilitazione inizia prima: a partire da lunedì 4 maggio l’invito è di organizzare pedibus o bicibus (bike to school). Ritorna così l’appello “tutti i giorni a scuola a piedi oppure in bici” per muoversi in modo sostenibile, chiedendo città più sicure, spazi dedicati in prossimità delle scuole e una migliore qualità dell’aria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Roma, la Torre dei Conti torna alla città dopo i lavori di messa in sicurezza(LaPresse) La Torre dei Conti restituita alla Capitale dopo i lavori di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco resi necessari dal crollo... Leggi anche: Dopo la tragedia in via Marturano una manifestazione per chiedere più sicurezza: "Non si può morire di lavoro" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I 25 anni di Bimbimbici; Bimbimbici 2026 a Russi; Segrate, domenica 10 maggio torna Bimbimbici al Centroparco: pedaliamo il futuro con i bambini; Pagina Facebook violata, ma FIAB Riviera dei Fiori rilancia e torna Bimbimbici. Domenica 10 maggio torna anche ad Arezzo BimbimbiciArezzo, 4 maggio 2026 – Domenica 10 maggio, una città più sicura e a misura di bambine e bambini Domenica 10 maggio 2026 torna anche ad Arezzo Bimbimbici, la storica manifestazione nazionale promossa ... lanazione.it Segrate, domenica 10 maggio torna Bimbimbici al Centroparco: pedaliamo il futuro con i bambiniLa storica manifestazione nazionale di FIAB festeggia i 25 anni. Appuntamento alle 14 in via San Rocco, nell'ambito della Civil Week. E a Pioltello partono i corsi gratuiti di bici per le donne ... 7giorni.info KTM - MAVERICK VINALES COSTRETTO ANCORA AL FORFAIT, TORNA IN PISTA JONAS FOLGER CON TECH3 #MemasGP #Tech3 #KTM #MotoGP #FrenchGP - facebook.com facebook #Soulé dal 1’, #Konè torna e fa coppia con #Cristante Verso la #Fiorentina, #Zaragoza non convocato per un lieve fastidio al ginocchio sinistro; recuperato in extremis invece #Tsimikas @Andrea_DiCarlo #ASRoma #RomaFiorentina x.com