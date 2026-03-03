Nuovo scontro istituzionale la Regione impugna la legge di bilancio sui fondi per gli studenti disabili

La Regione Emilia-Romagna ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di bilancio 2026, contestando i fondi destinati agli studenti disabili. La contestazione riguarda l’istituzione dei Livelli essenziali di prestazioni, in particolare quelli relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità in età scolare. La decisione mira a contestare le risorse previste dal governo nazionale.

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge nazionale di bilancio 2026 in riferimento all’istituzione dei Lep – Livelli essenziali di prestazioni – relativi all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per alunne e alunni con disabilità in età. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

La Giunta Decaro impugna la legge Finanziaria del Governo: "Risorse insufficienti per gli studenti disabili"Il ricorso riguarda le parti delle norme in cui non è stata effettuata un’adeguata istruttoria volta a verificare gli impatti di spesa e la capacità...

Manovra 2026, ADIPS: “Servizi sociali in Campania a rischio. Appello alla Regione: impugnare la legge sui disabili senza fondi”Al centro della battaglia non c'è solo una questione di legittimità, ma la sopravvivenza stessa dei servizi sociali nei territori.

