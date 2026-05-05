Bilancio ancora al palo Napoletano | Dopo un anno di commissariamento siamo ancora in gestione provvisoria
Dopo un anno di commissariamento, la gestione del bilancio del Comune di Caserta resta in fase provvisoria, senza avanzamenti significativi. L'ex consigliere Pasquale Napoletano ha nuovamente commentato la situazione economica dell'ente, evidenziando che non ci sono state modifiche sostanziali allo stato attuale. La questione del bilancio appare ancora irrisolta, lasciando in sospeso la stabilità finanziaria del municipio.
L'ex consigliere Pasquale Napoletano torna a intervenire sulla situazione economica del Comune di Caserta. “Al 4 maggio 2026, l'ente non ha un Bilancio di previsione approvato: il termine del 30 aprile, già prorogato dal Ministero, è scaduto - commenta - Piazza Vanvitelli opera quindi in gestione.🔗 Leggi su Casertanews.it
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