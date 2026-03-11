Bilancio Porsche 2025 crollo dell' utile operativo Rilancio con motori termici e risparmi

Nel bilancio del 2025, Porsche registra un calo del 92,7% dell’utile operativo. L’amministratore delegato Michael Leiters ha comunicato un piano di rilancio che prevede il ripristino dei motori termici e interventi di risparmio. La casa automobilistica ha presentato i risultati finanziari dell’anno, evidenziando il drastico declino e le strategie messe in atto per risollevarsi.

Un 2025 nero per Porsche: nell'anno appena trascorso, la casa automobilistica di Stoccarda ha fatto infatti registrare un crollo dell'utile operativo del 92,7%, che si è attestato a 410 milioni di euro, dopo aver superato quota 5,6 miliardi nel 2024. I ricavi dalle vendite della casa del gruppo Volkswagen, che la controlla al 37,5%, sono stati di 36,27 miliardi, in calo del 9,5%, mentre le consegne ai clienti sono scese del 10,1% (79.4489 vetture), con una diminuzione del margine operativo sulle vendite dal 14,1 all'1,1%. Nonostante sia stato un anno difficile, la casa di Stoccarda ritiene che la sua "elevata liquidità... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bilancio Porsche 2025, crollo dell'utile operativo. Rilancio con motori termici e risparmi Articoli correlati Bruxelles rinuncia al divieto totale di vendere auto con motori termici dopo il 2035In risposta alla crisi del settore automobilistico in Europa, il 16 dicembre l’Unione europea (Ue) ha rinunciato a imporre ai costruttori il... Leggi anche: "Cayenne elettrica e modelli termici col Dna Porsche" Contenuti utili per approfondire Bilancio Porsche Temi più discussi: Volkswagen, utili giù del 53% nel 2025. Il crollo di Porsche e i costi della transizione; Volkswagen & Porsche | Das Wolfsburger Beben: 50.000 Stellen weg, Gewinneinbrüche von 44% und 99% – trotzdem fließen Dividenden?! - Xpert.Digital; Crisi Volkswagen: nel 2025 utile quasi dimezzato. A rischio 50.000 posti di lavoro; Esame patente: ai quiz arriva il disturbatore contro i furbetti. L'utile operativo di Porsche crolla a 410 milioni, ricavi -9,5%Il costruttore di auto sportive Porsche ha chiuso il 2025 con un crollo dell'utile operativo del 92,7% a 410 milioni di euro, dopo aver superato quota 5,6 miliardi nel 2024. (ANSA) ... ansa.it Porsche, utili quasi azzerati nel 2025: -92% dopo una svalutazione da 3,9 miliardiL’utile per azione ordinaria si è fermato a 0,47 euro, in netto calo rispetto ai 3,94 euro del 2024. Un risultato che riflette le difficoltà di un anno segnato da costi straordinari, rallentamento ... borsainside.com Il caro benzina: «Un peso per il bilancio familiare ma l’auto ci serve per portare i bambini a scuola e andare a lavorare» - facebook.com facebook