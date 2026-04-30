Saronno conti in ordine ma servizi fermi | la Lega attacca il bilancio

In un incontro del Consiglio comunale di Saronno, la Lega ha espresso il proprio dissenso nei confronti del bilancio consuntivo 2025 approvato, votando contro. Raffaele Fagioli ha evidenziato come nel documento siano presenti pochi fondi destinati a sicurezza e manutenzione urbana, mentre i conti del Comune risultano in ordine. La discussione si è concentrata sulla distribuzione delle risorse, con particolare attenzione alle priorità di spesa.

? Cosa sapere La Lega vota contro il bilancio consuntivo 2025 di Saronno in Consiglio comunale.. Raffaele Fagioli contesta la scarsa disponibilità di fondi per sicurezza e manutenzione urbana.. Il consigliere Raffaele Fagioli ha espresso il parere contrario della Lega sul bilancio consuntivo 2025 di Saronno, evidenziando come la stabilità economica dell’amministrazione non si traduca ancora in una strategia chiara per lo sviluppo del territorio. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il dibattito si è concentrato sulle cifre del rendiconto che, pur mostrando un avanzo di amministrazione rilevante, nascondono una gestione delle risorse che appare poco fluida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno, conti in ordine ma servizi fermi: la Lega attacca il bilancio Notizie correlate Leggi anche: Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Meloni: "Italia ha conti in ordine". Ma attacca i debiti del passato e incalza l’UE sull'energia: «Serve più coraggio»Giorgia Meloni, intervenuta in un doorstep prima della cena dei leader UE a Cipro, ha tracciato la linea economica del Governo, muovendosi tra la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Saronno, Consiglio fiume sul bilancio: conti in ordine ma confronto rinviato sul commercio; Martedì Consiglio comunale a Saronno: sul tavolo i conti del 2025 e il commercio cittadino da rilanciare; Ex primario condannato dalla Corte dei Conti; A Saronno la Lega boccia il consuntivo: Manca visione. E la sicurezza dov’è?. Saronno, Consiglio fiume sul bilancio: conti in ordine ma confronto rinviato sul commercioOltre cinque ore di seduta tra numeri e variazioni finanziarie Slitta la mozione del centrodestra, approvato il consuntivo 2025 ... laprovinciadivarese.it Ciclocittà Saronno chiede aggiornamenti sulla ciclabile Saronno-Rovello Porro, ancora incompiuta dopo tre anni. - facebook.com facebook