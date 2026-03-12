Finta vacanza su TikTok truffata una donna di Aquino | denunciato un 20enne

Una donna di Aquino ha subito una truffa dopo aver creduto a un’offerta di vacanza a basso costo pubblicata sui social. La promozione si è rivelata falsa e ha portato alla denuncia di un ragazzo di 20 anni coinvolto nella truffa. L’intera vicenda si è svolta senza che siano emersi altri dettagli sui mezzi utilizzati o sui responsabili.

Una vacanza a basso costo promossa sui social network si è trasformata in un'amara truffa per una cittadina di Aquino. Al termine di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un giovane di 20 anni, residente a Napoli e già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 21 ottobre, quando la vittima si è presentata in caserma per sporgere querela. La donna era stata attratta da un'offerta pubblicata sulla piattaforma "TikTok", che proponeva un pacchetto vacanze al costo complessivo di 400 euro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

