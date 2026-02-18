Agrigento così un falso carabiniere ha convinto una donna di essere stata truffata

Un uomo di Catania ha ingannato una donna ad Agrigento fingendosi un carabiniere, causando la perdita di gioielli. La vittima ha creduto alle false parole dell’uomo, convinta che fosse in atto un’operazione anti-frode. Dopo averla convinta, il truffatore si è allontanato con alcuni beni della donna. Le forze dell’ordine hanno identificato e allontanato l’uomo dalla città, che ora rischia accuse di truffa aggravata e furto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Finto carabiniere allontanato dalla provincia di Agrigento per truffa aggravata ai danni di una donna. L’uomo, originario della provincia di Catania, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di dimora, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura, dopo essere stato individuato come responsabile del raggiro. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata applicata nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Agrigento. La misura cautelare e l’indagine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata da una donna, vittima di truffa aggravata. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Agrigento, così un falso carabiniere ha convinto una donna di essere stata truffata Finto avvocato e incidente inesistente ad Andretta, così una donna è stata truffata per 6mila euro: un arrestoUn uomo di vent’anni è finito in manette ad Andretta, accusato di aver truffato un’anziana per 6mila euro. Il dramma di Giannina, stroncata da un malore dopo aver scoperto di essere stata truffata dal "finto carabiniere"Giannina, residente a Ostra Vetere, è stata colpita da un malore dopo aver scoperto di essere stata truffata da un falso carabiniere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: C'è stata una rapina, dobbiamo fotografare i suoi gioielli: finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistola - AgrigentoNotizie; Corruzione, falso, truffa e peculato: la Regione si è costituita parte civile al processo Galvagno bis - AgrigentoNotizie. Il raggiro del falso maresciallo: incastrato truffatore, scatta il divieto di dimora per un catanese2. L'inganno: Attraverso raggiri, ha convinto la donna di essere rimasta coinvolta, a sua insaputa, in una rapina. lasicilia.it Si finge falso carabiniere, emesso un divieto di dimoraLa Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di tutti i comuni della provincia di Agrigento, con prescrizione di non fa ... licatanet.it Così il falso militare ha ingannato una donna ad Agrigento: come difendersi facebook