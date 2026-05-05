Biennale Venezia polemiche su padiglione russo

Alla Biennale di Venezia, il Padiglione Russo sta attirando l’attenzione per le polemiche in corso. L’Unione europea ha inviato una lettera al governo, chiedendo di impedire a Mosca di sfruttare lo spazio espositivo. La questione ha generato discussioni tra gli organizzatori e le istituzioni coinvolte, mentre si attendono sviluppi sulle decisioni future riguardo alla presenza russa alla manifestazione.

Riflettori accesi sul Padiglione Russo alla Biennale. L’Unione europea invia una nuova lettera al governo invitando a non dare a Mosca la possibilità di una vetrina. Il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, annuncia che interverrà domani sulle polemiche. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Biennale Venezia, polemiche su padiglione russo Biennale Venezia, polemiche su padiglione russo Notizie correlate Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoRoma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale di Venezia, si dimette l'intera giuria dopo le polemiche su Russia e Israele. E ora Buttafuoco pensa a una rivoluzione; Biennale, si dimette la giuria per protesta a pochi giorni da apertura; Biennale, la giuria internazionale si dimette in blocco per le polemiche su Russia e Israele; Biennale Venezia, dimissioni shock della Giuria: è scontro con il Mic. Biennale 'Arte a Venezia, l'apertura il 9 maggio tra le polemiche. Padiglione russo resta chiusoPer le opposizioni: Un pasticcio che dimostra tutta l'insipienza del Governo. Oggi apertura solo per giornalisti e addetti ai lavori, le prime immagini ... rainews.it Biennale di Venezia 2026, lettera dell'Ue: Non sia vetrina per la RussiaA pochi giorni dall’apertura ufficiale della Biennale, non si placano le polemiche intorno alla decisione di permettere anche alla Russia di partecipare. Il padiglione russo resta infatti escluso dall ... tg24.sky.it È iniziata l'edizione della discordia della Biennale di Venezia. Questa mattina, 5 maggio, le porte sono state aperte alla stampa internazionale e agli addetti ai lavori e anche gli artisti di Mosca hanno iniziato le loro esibizioni. Anastasia Karneeva, la curatrice, h - facebook.com facebook Biennale Venezia, Buttafuoco: "La potenza dell'arte superiore a ogni prepotenza" x.com