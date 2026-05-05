La Biennale di Venezia del 2026 continua a essere al centro di polemiche, in particolare per la presenza del padiglione dedicato alla Russia. La Commissione europea ha inviato una seconda lettera alla Fondazione che organizza l’evento, chiedendo chiarimenti sulla partecipazione della nazione coinvolta. La questione ha suscitato reazioni contrastanti e alimenta il dibattito sulla gestione delle partecipazioni internazionali durante la manifestazione.

La Commissione europea ha scritto una seconda lettera alla Fondazione Biennale riguardo la partecipazione della Russia all’esposizione a Venezia. Stando a quanto si apprende a Bruxelles, sarebbe stata individuata una nuova potenziale violazione dell’accordo di finanziamento che “rafforzerebbe la posizione” dell’Esecutivo europeo. La missiva in questione è stata mandata venerdì scorso 1° maggio e il termine per la risposta è di 30 giorni, circostanza che non permette di sospendere i fondi prima. La questione di fondo, viene spiegato, è ancora strettamente legata alla Russia. La scadenza per rispondere invece alla prima lettera, basata sulla...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, ancora polemiche sul padiglione Russia: dall’Ue una nuova lettera

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